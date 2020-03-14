196 مليار دولار خسائر الطاقة الأمريكية في أسبوع

خسرت شركات الطاقة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي نحو 196 مليار دولار إثر هبوط أسعار النفط الذي أدى لانخفاض أسعار أسهمها.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن انخفاض أسعار النفط بسبب ضخ المزيد من الخام إلى الأسواق أدى إلى انخفاض أسهم شركات الطاقة المدرجة في البورصة الأمريكية بنسبة 24 بالمئة وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ تشرين الأول عام 2008 في حين خسرت القيمة السوقية لشركات الطاقة الأمريكية 196 مليار دولار.

وبينت الوكالة أن قطاع الطاقة بدأ عام 2020 بشكل جيد بالنسبة للمستثمرين إلا أن القيود المفروضة على السفر والحجر الصحي في مختلف أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا أضعفت الطلب على المنتجات النفطية كما شرعت شركات النفط الصخري الأميركية في تقليص إنفاقها الرأسمالي.

وكانت أسهم شركات أوكسيدنتال وأباتشي وأونوك ونوبل إنرجي وهاليبرتون من بين أسهم شركات الطاقة التي خسرت 45 بالمئة على الأقل من قيمتها خلال الأسبوع الماضي.

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