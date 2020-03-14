آخر تحديث: 2020-03-14 16:19:49
شريط الأخبار

وزارة الداخلية: لا صحة لما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليق الرحلات البرية ضمن المحافظات والخبر عارٍ من الصحة ولم يصدر أي قرار بهذا الخصوص

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار

مقالات ذات صلة

Comments are closed