آخر تحديث: 2020-03-14 16:19:49
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وزير التربية: إلغاء الامتحان التجريبي لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لهذا العام

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التصنيفات: آخر الأخبار

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