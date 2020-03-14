نادي عمال حماة بطل الدوري بكرة الطاولة لفئة الناشئين
اختتمت على أرض صالة الأندلس الرياضية بحماة منافسات تجمع أندية الدرجة الثالثة بكرة الطاولة لفئة الأشبال بمشاركة أندية سلمية ومصياف وعمال سكة حلب ونبل.
وحقق سلمية المركز الأول بالتجمع في مشاركته الأولى بعد غياب عن المشاركة منذ سنوات طويلة بينما احتل عمال سكة حلب المركز الثاني وتأهلا معاً إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل، ومثل فريق أشبال سلمية اللاعبين علاء السيد وزين العابدين علي وشكيب الماغوط.
من جهة ثانية أحرز نادي عمال حماة لقب بطولة الدوري بكرة الطاولة لفئة الناشئين بعد ختام منافسات التجمع الذي استضافته صالة الأندلس الرياضية بحماة بمشاركة أندية المحافظة والنواعير والحرية والشرطة وعمال اللاذقية.