آخر تحديث: 2020-03-14 13:36:40
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وزارة الصحة : لا إصابات مثبتة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم وجميع العينات التي تم تحليلها في مخابر الصحة العامة للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا سلبية

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