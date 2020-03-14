آخر تحديث: 2020-03-14 16:19:49
شريط الأخبار

تتابعون على شاشة قناة السورية بعد نشرة أخبار الثامنة والنصف لقاء مع وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد حول الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الوزارة بخصوص التصدي لفيروس كورونا

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار

مقالات ذات صلة

Comments are closed