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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 20 رجب 1441 الموافق لـ 14 آذار 2020
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وزير الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا في سورية
تتابعون على شاشة قناة السورية بعد نشرة أخبار الثامنة والنصف لقاء مع وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد حول الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الوزارة بخصوص التصدي لفيروس كورونا
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض: الاحتلال يصعّد مخططاته الاستيطانية
بوتين يوقع على قانون التعديلات الدستورية
مصدر عراقي: سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي ببغداد
نقوي حسيني: منع أمريكا إرسال الأدوية إلى إيران جريمة حرب
الخارجية الإيرانية تحذّر من عواقب أي عمل أمريكي متهور وغير مدروس
ظريف: على الأمم المتحدة تجاهل الحظر الأمريكي غير الإنساني
تخت روانجي: الحظر الأمريكي يعرقل جهود إيران في مكافحة كورونا
منصور: سلطات الاحتلال تواصل مخططاتها الاستيطانية وعلى المجتمع الدولي وقفها
ناشطة حقوقية تكشف تعرض أمراء للتعذيب في السعودية
طبيب بـ«الكونغرس»: 150 مليون أمريكي قد يصابون بـ«كورونا»
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