آخر تحديث: 2020-03-14 13:36:40
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بوتين يوقع على قانون التعديلات الدستورية

التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على مشروع قانون حول إجراء تعديلات في دستور روسيا.

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التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

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