رونالدينيو هداف مسجون

في أوروبا بالكاد يمكن رؤية أي مباراة بكرة القدم، ولكن في باراغواي سجل الأسطورة البرازيلي ونجم برشلونة السابق رونالدينيو 5 أهداف في بطولة ودية بأحد السجون بعد اعتقاله بتهمة التزوير.

ولم يكن الأمر بالمستغرب أن يصبح رونالدينيو البالغ 39 عاماً، رجل المباراة التي انتهت لمصلحة فريقه بنتيجة 11-2، حيث لم يشارك البرازيلي في المباراة فقط بل ترك بصمته كأبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ، بعد تسجيله 5 أهداف وصناعته 6 تمريرات حاسمة.

ولا يزال النجم الكروي المعتزل رهن الاعتقال في باراغواي مع شقيقه روبرتو لمحاولتهما دخول البلاد باستخدام جوازات سفر مزورة.

وكانت محكمة برازيلية قد حرمت رونالدينيو من جواز سفره في نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية في بورتو أليغري (جنوب البرازيل).

ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أحرز تقريباً كل الألقاب المتاحة له، من كأس عالم، كوبا أمريكا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.

المصدر: watson.ch

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