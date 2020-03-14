دورة علفية جديدة للثروة الحيوانية في الحسكة

خليل اقطيني

فتح فرع الحسكة للمؤسسة العامة للأعلاف دورة علفية جديدة تستمر حتى نهاية شهر نيسان القادم.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس ياسر السيد علي لـ«تشرين» أنّ الهدف من فتح هذه الدورة هو تزويد مربي الثروة الحيوانية بالمقنن العلفي وبأسعار مناسبة منافسة لأسعار المواد العلفية في الأسواق المحلية، علماً أنّ وضع الثروة الحيوانية في المحافظة جيد والأعلاف سواء الخضراء في المراعي والسهول أو الجافة لدى فرع مؤسسة الأعلاف وفي الأسواق المحلية متوافرة ولا توجد أي مشكلة في هذا المجال،إذ تبلغ الكميات المخزنة في مستودعات الفرع من المواد العلفية 200 ألف طن شعير و7 آلاف طن نخالة.

وأوضح المهندس علي أنّ مبيعات فرع أعلاف الحسكة لمربي الثروة الحيوانية مستمرة ولم تتوقف وقد بلغت منذ بداية العام الحالي حتى الآن 8700 طن نخالة و265 طن شعير و200 طن جاهز، أما خلال العام الماضي فبلغت المبيعات 100 طن شعير و41 ألف طن نخالة و300 طن جاهز، ومن المتوقع أن تصل أرباح الفرع خلال العام نفسه نحو ملياري ليرة.

وأشار المهندس علي إلى أنّ فرع أعلاف الحسكة يعاني العديد من الصعوبات التي تؤثر سلباً في سير العمل، وأبرز هذه الصعوبات قلة العاملين والمساحات الكافية لتخزين المواد العلفية وعدم وجود وسائط نقل للعاملين في الفرع وعدم توافر العدد الكافي من الحراس.

الجدير ذكره أنّ فرع المؤسسة العامة للأعلاف في الحسكة يضمُّ 16 مركز أعلاف، 10 مراكز منها تعمل و6 متوقفة عن العمل وخارج الخدمة بسبب تدميرها ونهبها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.

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