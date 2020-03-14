ناشطة حقوقية تكشف تعرض أمراء للتعذيب في السعودية

كشفت الناشطة الحقوقية السعودية والباحثة في منظمة القسط لحقوق الإنسان حصة الماضي عن تعرض الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف للانتهاكات والتعذيب أثناء اعتقالهما الأسبوع الماضي.

وأشارت الماضي إلى أن شقيق ملك النظام السعودي وولي العهد السابق لم ينجوا من التعذيب داخل السجون خلال فترة الاعتقال، خاصة أن أخبارهما لا تزال مخفية ولا أحد يعرف عنهما شيئاً, واصفة اعتقال الأمراء وتصرفات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ«الطائشة والمتهورة».

وقالت الناشطة الحقوقية: يقع الكثير من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في السجون لدى المعتقلين سواء من النساء أو الرجال لأن جميع المؤسسات السعودية غير مستقلة، وتقع تحت سلطة الملك.

وأضافت: إن سلطات النظام السعودي القمعية، تخالف المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان والمواثيق التي صدقت عليها، سواء العربية منها أو العالمية، ومستمرة في انتهاكاتها الجديدة.

يشار إلى أنه وحسب ما أوردت صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» الأمريكيتان، في السادس من الشهر الحالي نقلاً عن مصادر مطلعة تم اعتقال الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف.

وذكر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني أن فرصة أخيرة أعطيت للأمير أحمد وهو آخر شقيق للملك على قيد الحياة, قبل اعتقاله للالتحاق بمشروع ابن سلمان لكنه رفض.

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