طبيب بـ«الكونغرس»: 150 مليون أمريكي قد يصابون بـ«كورونا»

سجلت دول حالات وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما ألغيت بطولات وأحداث رياضية وعلّقت رحلات جوية في أنحاء متفرقة حول العالم في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس.

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أمس أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» على مستوى العالم بلغ 132 ألفاً و567 حالة، بينما توفي نحو 5 آلاف شخص نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي.

فقد أعلن موقع «O Dia» أن نتائج التحليل الأول، أظهرت إصابة الرئيس البرازيلي، جاير بولسورنارو، بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أظهرت الاختبارات إصابة، فابيو واجنجارتن، السكرتير الصحفي للرئيس البرازيلي، بفيروس كورونا، وبعدها قام الرئيس البرازيلي بإجراء تحليل للتأكد من إصابته بالفيروس.

ووفقاً للموقع، فإن نتائج التحليل كانت إيجابية «أي تأكيد إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا»، وكشفت بيانات وزارات الصحة في دول أمريكا الجنوبية، في وقت سابق، أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً للإصابة بالفيروس بلغ 77، بينما أشارت وزارة الصحة السعودية إلى تسجيل 17 حالة إصابة جديدة، بينما أعلنت وزارة الصحة في السودان وفاة أول حالة إصابة بالكورونا في البلاد. وفي إيران أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور تسجيل 1289 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 11364، بينما تمّ شفاء 3529 من المصابين، بينما وصل عدد الوفيات إلى 514 بعد تسجيل 85 وفاة جديدة.

أما في كوريا الجنوبية فقد أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7979 حالة.

ففي الولايات المتحدة أعلن مركز مكافحة الأمراض واتقائها وفاة 41 شخصاً بالفيروس، فضلاً عن وجود ألف و666 حالة إصابة في جميع أنحاء البلاد.

من جانبها قالت مديرة قطاع الصحة في ولاية أوهايو الأميركية ايمي أكتون: قد يكون بالولاية أكثر من مئة ألف إصابة.

وفي واشنطن حذّر الطبيب الملحق بالكونغرس أن ما بين 70 إلى 150 مليون شخص في الولايات المتحدة يواجهون خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتشير الفرضية الأكثر تشاؤماً إلى احتمال أن يصاب بالفيروس ما نسبته 46 بالمئة من الأميركيين البالغ تعدادهم 327 مليون نسمة.

وتدور نسبة الوفيات حول واحد بالمئة حسب آخر التقديرات التي نقلها أمس الأول إلى الكونغرس انتوني فوكي مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية وبالاستناد إلى هذه النسبة، فإن هذا قد يعني تسجيل ما بين 700 ألف إلى 1,5 مليون وفاة في الولايات المتحدة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حذّرت من أن 70 بالمئة من سكان ألمانيا قد يصابون بالفيروس، وفي أستراليا أعلنت السلطات عن 156 حالة إصابة وثلاث حالات وفاة بالفيروس، بينما أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون إصابته بالفيروس، كما تأكد إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي بالفيروس، بينما وصل عدد المصابين في النمسا إلى 438، بينما أعلنت التشيك حظر دخول جميع المسافرين الأجانب البلاد بدءاً من الـ16 من الشهر الجاري مع بلوغ حصيلة الإصابات 64 حالة، كما قرّرت أستونيا إغلاق المدارس وحظر التجمعات العامة حتى الأول من أيار للحد من انتشار الفيروس معلنة تسجيل 27 حالة إصابة حتى الآن.

وفي إسبانيا ارتفعت الوفيات بالفيروس إلى 120 والإصابات إلى 4209 حالات إصابة، بينما أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في روسيا عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة، كما حظرت كينيا جميع الفعاليات العامة الكبرى والأحداث الرياضية بعد تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك أظهرت مذكرة أرسلت إلى بعثات الأمم المتحدة إصابة دبلوماسية من البعثة الفلبينية لدى المنظمة لتصبح أول حالة إصابة معروفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفيما يتعلق بالأحداث الرياضية أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» أمس تأجيل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل بسبب مخاوف من انتشار الفيروس، كما أعلنت مصادر في سباق «فورمولا1» للسيارات عن تأجيل سباقي الجائزة الكبرى المقبلين في البحرين وفيتنام بسبب الفيروس بعد إلغاء السباق الافتتاحي للموسم في ملبورن الأسترالية.

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