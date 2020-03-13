أول إصابة بكورونا في الدوري الألماني

أعلن نادي بادربورن المنافس في الدوري الألماني بكرة القدم البوندسليغا اليوم إصابة لاعبه لوكا كيليان البالغ 20 عاماً بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان عبر موقع تويتر إنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق الدائم مع السلطات المحلية لاحتواء الفيروس موضحاً أنه سيلزم كل لاعبيه وأعضاء الجهاز الفني والعاملين مع الفريق بالخضوع لاختبارات طبية.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من إعلان الاتحاد الألماني لكرة القدم عن تأجيل كل المسابقات المتعلقة بكرة القدم في ألمانيا بسبب فيروس كورونا.

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