الفيفا يوصي بتأجيل كل المباريات المقررة في آذار ونيسان

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم بتأجيل كل المباريات الدولية المقررة في شهري آذار الجاري ونيسان القادم بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن الفيفا قوله في بيان إن “الأندية لن تكون ملزمة بترك لاعبيها لخوض أي مباريات تتم إقامتها” مضيفاً أن “القواعد العامة التي تلزم الأندية في العادة بترك لاعبيها لخوض مباريات مع منتخباتهم الوطنية لن يتم تطبيقها في الفترتين الدوليتين المقبلتين في آذار ونيسان”.

وكان “الفيفا” أعلن أمس تأجيل مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر هذا الشهر بعد طلب من الاتحاد القاري بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

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