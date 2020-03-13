ظريف يدعو لتجاهل الحظر الأمريكي غير الإنساني

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف منظمة الأمم المتحدة وأعضاءها إلى تجاهل الحظر الأمريكي غير الإنساني على بلاده.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن ظريف قوله اليوم في تغريدة على موقع تويتر إنه دعا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المنظمة الدولية والدول الأعضاء إلى تجاهل الحظر الأمريكي اللاإنساني على إيران مشدداً على ضرورة إلغائه.

وأضاف ظريف في تغريدته أنه “في الظروف التي يلحق فيروس كوفيد 19 خسائر في إيران نحتاج إلى معرفة أن الفيروسات لا تميز.. ومن أجل محاربتها يجب على الناس أيضاً عدم التمييز”.

وكان ظريف طالب أمس في رسالة وجهها إلى غوتيريس المجتمع الدولي بالضغط لإلغاء الحظر الأمريكي الأحادي المفروض على إيران بغية مكافحة فيروس كورونا.

طباعة