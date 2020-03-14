وزير فرنسي: قرار واشنطن بمنع دخول الأوروبيين مؤقتا إلى أمريكا يثير الذعر

تشرين – رصد:

أعلن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، أن القرار الأمريكي بمنع دخول الأوروبيين مؤقتا إلى الولايات المتحدة باستثناء بريطانيا أثار حالة من الذعر في الأسواق.

وقال لومير في مقابلة مع قناة «بي إف إم» الفرنسية أمس: هذا اعتقاد خاطئ من وجهة نظر صحية. أنه يؤدي لأخطاء سياسية ويتسبب بفوضى في الاقتصاد، وهذا ما رأيناه في الأسواق, مضيفاً: قرار الولايات المتحدة هذا لم يتم الاتفاق عليه, إننا نأسف لهذا القرار.

(سبوتنيك)

رئيسة وزراء نيوزيلندا: البلاد تغيرت جذرياً منذ مذبحة المسجدين

تشرين – رصد:

اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أمس، أن البلاد «تغيرت جذرياً» منذ حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مسجدين بمدينة كرايس تشيرش العام الماضي. وخلال مؤتمر صحفي في كرايس تشيرش، قالت أرديرن: إن البلاد بحاجة إلى الاستمرار في التصدي للعنصرية ومواجهة التهديد المتزايد من الجماعات اليمينية المتطرفة، مضيفة: بعد مرور عام، أعتقد أن شعب نيوزيلندا تغير جذرياً.. إن التحدي الذي يواجهنا هو أن نتصدى كأمة، في كل مناحي حياتنا اليومية وفي كل فرصة تؤاتينا، للتنمر والعنصرية والتمييز.

(روسيا اليوم)

ساكيلاروبولو تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لليونان

تشرين – رصد:

أدت كاترينا ساكيلاروبولو اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوناني كأول امرأة تتولى منصب الرئاسة في البلاد. وقالت في كلمة لها بالقصر الرئاسي بعد أداء اليمين: إن على اليونان مواصلة التمسك بمبادئها الديمقراطية ودولة القانون والتحرك نحو مستقبل الرخاء الذي سيتسع للجميع.

وحول تركيا التي تحاول ابتزاز أوروبا بمسألة المهجرين قالت ساكيلاروبولو: إن اليونان مدعوة لإحباط عدوان أولئك الذين يستخدمون الأوجاع والمعاناة الإنسانية ويريدون إلحاق الضرر بسيادتنا الوطنية.

(سانا)

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