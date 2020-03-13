إعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب “كورونا”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حالة الطوارئ في الولايات المتحدة وذلك في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال ترامب في كلمة له اليوم إن الولايات المتحدة أغلقت الحدود تجنباً لانتشار الفيروس مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف دخول الأوروبيين لـ 30 يوماً اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

وكانت مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض في الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1678 حالة وعدد الوفيات ارتفع إلى 41 وفاة.

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