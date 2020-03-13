وفاة شخص وإصابة 7 جراء رياح شديدة بحماة وأضرار مادية وانقطاع في خط التوتر 230 ميغا بحلب

توفي شخص وأصيب سبعة آخرون بجروح نتيجة الرياح الشديدة في مدينة سلمية بمحافظة حماة صباح اليوم.

وذكر الدكتور ناصح عيسى مدير عام مشفى اللواء قيس حبيب الوطني بمدينة سلمية لمراسل سانا أن مواطناً 75 عاماً أسعف إلى المشفى متأثراً بجروح خطرة نتيجة سقوط لوح صفيح معدني عليه وبسبب خطورة إصابته تم تحويله إلى مشفى حماة الوطني حيث فارق الحياة.

ولفت عيسى إلى أن سبعة من أهالي المدينة أصيبوا بجروح وكسور ورضوض متفاوتة الخطورة وفي أماكن متفرقة من الجسم وتم إسعافهم إلى المشفى.

وفي حلب أدت الرياح الشديدة إلى حدوث أعطال فنية وانقطاع في خط التوتر 230 ميغا المغذي لمحافظة حلب عبر حماة وبالتالي زيادة ساعات التقنين في المحافظة.

وأوضح مدير شركة الكهرباء بحلب المهندس محمد الصالح في تصريح لمراسل سانا أن الورشات الفنية والآليات توجهت على الفور إلى مواقع الأعطال وبدأت بإجراء الإصلاحات اللازمة لإعادة التغذية الكهربائية عبر الخط المذكور مشيراً إلى أن الرياح القوية أدت إلى حدوث انقطاعات في بعض خطوط الشبكة الكهربائية داخل المدينة نتيجة سقوط الأشجار عليها وتعمل الورشات الفنية على إصلاحها وصيانتها.

ولفت مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب إلى حدوث بعض الأضرار المادية في عدد من أحياء المدينة منها سقوط شجرة على سيارة بحي المارتيني وسقوط وتهدم بعض الجدران في الأحياء الشعبية منها النيرب والصالحين والفردوس دون إصابات بشرية وانقطاع بعض الشوارع الفرعية حيث سارعت آليات مجلس مدينة حلب إلى إزالتها.

وفي تصريح مماثل بين مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أنه لم تسجل حدوث أي أضرار في القطاع الزراعي بالمحافظة.

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