“التربية” تعلق الدوام في المدارس.. و”التعليم العالي” تؤجل الامتحانات

أعلنت وزارة التربية تعليق الدوام في المدارس العامة والخاصة وما في حكمها اعتباراً من يوم غد السبت 14 آذار ولغاية يوم الخميس 2 نيسان مع استمرار الدوام الرسمي في الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لها ومديريات التربية في المحافظات والمجمعات التعليمية.

وجاء في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم.. حرصاً من وزارة التربية على سلامة وصحة الأبناء التلاميذ والطلاب ونظراً لوجود أعداد كبيرة منهم في الغرف الصفية وصعوبة التزام الأطفال في المراحل العمرية الصغيرة بأساليب الوقاية وإجراءات السلامة والحيطة والحذر يعلق الدوام في المدارس العامة والخاصة وما في حكمها اعتباراً من يوم السبت 14 آذار ولغاية يوم الخميس 2 نيسان على أن يستمر الدوام الرسمي في الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لها ومديريات التربية في المحافظات والمجمعات التعليمية.

كما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل جميع الامتحانات في الجامعات العامة والخاصة بما فيها امتحانات نظام التعليم المفتوح والامتحانات الوطنية واختبارات اللغة للقبول في درجة الماجستير ابتداء من يوم غد السبت وحتى الثاني من شهر نيسان.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه فيما يتعلق بطلاب السنة الأخيرة وطلاب الدراسات العليا في كل اختصاصات الطب البشري يستمرون في البرامج التدريبية والتعليمية المقرة لهم في المشافي.

وتأتي هذه القرارات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا التي أعلنت عنها الحكومة انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المواطنين.

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