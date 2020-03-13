الصين: وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة سيء ومتدهور

أكدت الصين أن وضع حقوق الإنسان بالولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة وخاصة العام الماضي سيئ ومتدهور.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن تقرير اليوم للمكتب الإعلامي بمجلس الدولة يحمل عنوان “سجل انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة لعام 2019” “إن تصريحات السياسيين الأمريكيين كشفت عن نفاقهم من خلال تبني المعايير المزدوجة بشأن قضايا حقوق الإنسان واستخدامها للحفاظ على الهيمنة”.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تغض الطرف عن الانتهاكات المستمرة والمنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان فيها تصدر تقارير سنوية لتشوية والتقليل من شأن حقوق الإنسان في البلدان والمناطق التي لا تتوافق مع مصالحها الاستراتيجية.

ولفت التقرير إلى أن عدم ضبط عملية حمل الأسلحة بالولايات المتحدة أدى إلى تفشي العنف المسلح ما يشكل تهديداً خطيراً لحياة المواطنين وسلامة الممتلكات فيها مؤكدا ًأن لواشنطن أسوأ سجل في مجال العنف الناتج عن حيازة الأسلحة.

ولفت التقرير إلى أن الانتخابات غدت لعبة المال بالنسبة للأثرياء في الولايات المتحدة حيث تخطى الإنفاق على انتخابات الكونغرس خلال عام 2018 ما قيمته 7ر5 مليارات دولار ما جعل المعركة الانتخابية للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ هي أغلى انتخابات تجديد نصفي على الإطلاق.

كما أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تعد حالياً الدولة المتقدمة الوحيدة التي تضم ملايين الجوعى هذا فضلاً عن الجرائم الكثيرة الناجمة عن الكراهية العرقية فيها موضحاً “أن البنية السياسية وأيديولوجية التفوق الأبيض في الولايات المتحدة تسببت في معاناة الأقليات العرقية من التمييز الشامل في مختلف المجالات مثل السياسة والاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ أعربت في كانون الأول الماضي عن “الصدمة والقلق العميق” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وبعض بلدان الاتحاد الأوروبي وقالت “إننا نتطلع إلى أن تفي الولايات المتحدة بوعودها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وضمان الحقوق الأساسية للمجموعات كافة ولا سيما المستضعفة منها”.

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