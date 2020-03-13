البوسنة توجه اتهامات لمتورطين اثنين بجرائم إرهابية في سورية

أعلن الادعاء العام في البوسنة اليوم عن توجيه اتهامات إلى شخصين بارتكاب جرائم إرهابية خلال انضمامهما إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية.

ونقلت “رويترز” عن مكتب المدعي العام قوله في بيان إنه تم توجيه اتهامات للمدعوين ياسمين كيسيروفيتش من بلدة زافيدوفيتشي وسيناد كاسوبوفيتش من قرية غرابوفاتش تتعلق بالإرهاب ومحاولة تنظيم جماعة إرهابية في البلاد لاحقاً.

وأوضح أن كيسيروفيتش قام ولقرابة سبع سنوات بارتكاب أعمال إرهابية في سورية كما اتهم أيضاً بتحريض الآخرين على ارتكاب أعمال إرهابية.

يشار إلى أن البوسنة فرضت عام 2014 عقوبة السجن لفترات تصل إلى عشر سنوات لمن ينظم أو يجند أو يمول ترحيل بوسنيين للقتال في دول أجنبية.

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