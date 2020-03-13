العاصفة توقف الملاحة وتضر بالزراعة في لبنان والأردن

أدت العاصفة الرملية والمطرية في كل من لبنان والأردن إلى إغلاق عدد من الموانئ وانقطاع الكهرباء وتضرر البنى التحتية والمحاصيل الزراعية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العاصفة أدت إلى قطع التيار الكهربائي وتضرر أعمدة الكهرباء والهاتف في عدد من المناطق اللبنانية وتوقف حركتي الملاحة والصيد البحري في مدينة صيدا واقتلاع الأشجار في معظم المناطق وتضرر المزروعات.

كما أدت الرياح والسيول والأمطار إلى قطع الطرق والجسور في محافظة بعلبك وإغلاق الممرات والطرق المؤدية إلى بعلبك الهرمل في الوقت الذي يلف المنطقة ضباب كثيف وصعوبة في الرؤية مترافقة مع امطار غزيرة وعواصف رعدية.

وفي عمان أعلن رئيس الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد سلمان وقف حركة الملاحة البحرية في ميناء العقبة حتى انتهاء تأثير تداعيات العاصفة.

وأوضح سلمان في تصريح اليوم ان غرفة عمليات في الهيئة تعمل على مدار الساعة لمعالجة أي طارئ وتم اخراج بعض السفن الراسية في الميناء وإخلاء رصيفي النفط والغاز ومنع القوارب والسفن من الابحار في مياه خليج العقبة حفاظا على السلامة العامة.

كما ألحقت العاصفة أضرارا بالغة بالمزروعات وسوت البيوت البلاستيكية في منطقة الأغوار بالأرض ما أحدث خسائر مادية فادحة ووفق رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام فإن “وادي الأردن بات منطقة منكوبة” جراء ما لحقها من أضرار وخسائر جسيمة سببتها العاصفة.

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