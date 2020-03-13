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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 19 رجب 1441 الموافق لـ 13 آذار 2020
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الاحتلال يهدم مبنى سكني في مخيم شعفاط
خبير هندي: أردوغان فاسد ومخادع وخطر على العالم
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب
نائب تركي: أردوغان أرسل قواته إلى سورية لدعم الإرهابيين
الرئاسة العراقية تستنكر العدوان الأمريكي: انتهاك للسيادة الوطنية
سيول وفيضانات وأضرار مادية في ريف دمشق
مصرع جندي فرنسي بتدهور آلية عسكرية في لبنان
استشهاد مدني بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في الدحاديل
العدوان السعودي يواصل قصف الأحياء اليمنية
5 جنود عراقيين ومدني ضحايا العدوان الأمريكي على مواقع الجيش والحشد الشعبي
قصف جوي يستهدف مواقع في بابل العراقية
سلوتسكي: واشنطن تقوض الاستقرار في سورية
الخامنئي يحث على تعزيز خدمات القوات المسلحة في مكافحة كورونا
باحث أمريكي: نظام أردوغان والكيان الإسرائيلي نسقا لاستهداف سورية وفقاً لخطط واشنطن
الصين تلمح لاحتمال جلب الجيش الأمريكي لكورونا إلى ووهان