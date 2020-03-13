آخر تحديث: 2020-03-13 16:57:58
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الاحتلال يهدم مبنى سكني في مخيم شعفاط

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بناءً سكنياً في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال مع عدد من جرافاتها اقتحمت المخيم وهدمت بناءً مكوناً من أربعة طوابق وشردت قاطنيه.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

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