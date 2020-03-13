خبيرة تغذية تكشف كيف يمكن تقوية المناعة بسرعة ..!

تبادل خبراء الصحة النصائح حول أفضل السبل لمحاولة تجنب فيروس كورونا الجديد، من خلال التوصية بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر مدة 20 ثانية، والبعد مسافة متر واحد من الأفراد.

وهناك العديد من الأمور البسيطة التي يمكن القيام بها في المنزل، للمساعدة في تعزيز نظام المناعة.

وتحدثت أخصائية التغذية، هانا براي، التي تعمل في Bio-Kult، إلى موقع “ميرور أونلاين” عن طرق دعم مناعة الجسم الطبيعية. وأول أمر توصي به، هو التأكد من الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً.

وقالت موضحة: “لمساعدة الجسم على الراحة والتعافي، ما يسمح بالوظيفة المثلى للجهاز المناعي في اليوم التالي، يُنصح بالحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، على الأقل. ويمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية قبل ساعة على الأقل، أو ربما قراءة كتاب أو ممارسة التأمل، أو الاستحمام، إلى الدخول في حالة استرخاء تتيح الاستمتاع بنوم ليلي جيد، ومساعدتك على الاستيقاظ بكامل طاقتك”.

وبالإضافة إلى ذلك، تقترح هانا أيضا تجربة مكملات probiotic (بروبيوتيك).

وأضافت قائلة: “ما يصل إلى 70% من خلايا المناعة لدينا تتواجد في الأمعاء، وتلعب بكتيريا الأمعاء دوراً أساسياً في دعم نظام مناعة قوي. ومع مرور الوقت، ثبت أن “البروبيوتيك” متعدد السلالات (المكملات البكتيرية الحية)، تعمل على تقصير نزلات البرد بشكل كبير وتقليل شدة الأعراض. ونظرا لأن كل سلالة من الكائنات الحية المجهرية المختلفة لها تأثير مفيد مختلف قليلا داخل الجسم، يُعتقد أن السلالات المتعددة لها فوائد أكثر إيجابية بشكل عام، وبالتالي تكون قادرة على المساعدة في دعم الجهاز المناعي بطرق متنوعة”.

وتتمثل نصيحتها الأخيرة في التفكير جيدا بما نأكله، لأن بعض الأطعمة مفيدة أكثر من غيرها.

وتنصح هانا بـ: “استمتع بتناول الحساء الساخن واليخنة المغذية، ومجموعة متنوعة من الخضروات الموسمية العضوية الملونة، التي تقدم تشكيلة واسعة من العناصر الغذائية التي تعمل معا لضمان أن نظام المناعة قادر على العمل في أفضل حالاته لمكافحة المرض. ويُنصح بإضافة الثوم إلى الوجبات، فقد استُخدم لقرون كمضاد طبيعي للميكروبات ومحاربة الالتهابات”.

وبالإضافة إلى ذلك، توصي بالتوت والزبادي والأفوكادو والمحار والبقوليات والفطر، للمساعدة في تعزيز نظام المناعة.

المصدر: ميرور

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