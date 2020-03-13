خبير هندي: أردوغان فاسد ومخادع وخطر على العالم

أكد الدكتور برافولا كونار تشوليا عضو مجلس التنمية في ولاية اوديشا الغربية في الهند أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان “فاسد ومخادع وخطر على العالم برمته”.

وشدد تشوليا في حديث لمراسل سانا في نيودلهي على أن أردوغان يعتدي على الأراضي السورية وعلى مدينة إدلب لمساعدة الإرهابيين الذين يدعمهم هناك بعدما قام الجيش العربي السوري بدحرهم وتقليص أماكن وجودهم منتقداً أيضاً قيام أردوغان بابتزاز الأوروبيين في ملف المهاجرين واستغلال معاناتهم للحصول على مكاسب من الدول الأوروبية.

وبين تشوليا أن أردوغان مراوغ يخدع العالم بتصرفاته فقد تحدث علناً حول ضرورة محاكمة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي ولكنه التزم الصمت عندما تمت رشوته مؤكداً أن أردوغان يشكل خطراً على تركيا والعالم برمته مشيراً إلى ضرورة تخلص الشعب التركي منه وإزاحته من منصبه.

وندد تشوليا أيضاً بتدخلات أردوغان في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى كما في قضية إقليم جامو وكشمير.

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