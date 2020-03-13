بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” أن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أوضح في مؤتمر صحفي أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب الذي تم التوصل إليه في موسكو مؤخراً.

ولفت بيسكوف إلى أنه تم كذلك تبادل وجهات النظر حول الوضع المرتبط بالتقلبات القوية في الأسواق الدولية وأيضاً حول تهديد فيروس كورونا المستجد.

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