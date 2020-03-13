نائب تركي: أردوغان أرسل قواته إلى سورية لدعم الإرهابيين

أكد عضو البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي أحمد شيك أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان أرسل جنوده إلى إدلب لدعم الإرهابيين هناك وعمد إلى اعتقال كل من انتقد أو تظاهر اعتراضاً على هذا الأمر.

وأوضح شيك في حديث لقناة “هالك تي في” أن كل ما يقوم به أردوغان هدفه خدمة أهدافه الشخصية ولا سيما في سورية التي تدافع عن شعبها وسيادتها ضد الأعداء في الداخل والخارج ومنهم أردوغان الذي قام بدور رئيس في الحرب على سورية منذ بدايتها.

ولفت شيك إلى أن أردوغان هو السبب الرئيس في كل المشكلات التي تعانيها تركيا على الصعيد الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أنه انتهج سياسات استبدادية ضد جميع فئات الشعب وزج بأكثر من مئة صحفي في سجونه “لأنهم انتقدوا سياساته الاستبدادية الفاشية”.

وأشار شيك إلى سيطرة أردوغان على جميع أجهزة الدولة التركية ولا سيما الأمن والمخابرات والقضاء وتقويضه استقلالية القضاء وتحكمه بالمحاكم وإصدار تعليماته لها كي تصدر أحكاماً على معارضيه وفق مزاجه.

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