الرئاسة العراقية تستنكر العدوان الأمريكي: انتهاك للسيادة الوطنية

استنكرت الرئاسة العراقية اليوم العدوان الأمريكي الجديد الذي استهدف مطار كربلاء في محافظة النجف وعددا من مواقع الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي في مناطق أخرى من البلاد.

وأكدت الرئاسة في بيان تلقت مراسلة “سانا” في بغداد نسخة منه أن العدوان “انتهاك للسيادة الوطنية”، داعيةً المجتمع الدولي إلى دعم العراق واحترام سيادته وقراره الوطني المستقل.

وأكدت الرئاسة في بيانها أن معالجة الأوضاع الأمنية تأتي من خلال دعم الحكومة العراقية للقيام بواجباتها وتعزيز قدراتها وإرادتها لفرض القانون وحماية السيادة ومنع تحول أراضيها إلى ساحة حرب بالوكالة، داعيةً في الوقت نفسه إلى التماسك الوطني ورص الصفوف حول مشروع وطني يرتكز إلى مرجعية الدولة ذات السيادة والقرار المستقل والتركيز على استكمال وحماية النصر على الإرهاب.

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