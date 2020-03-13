مصادر عراقية: تحليق مكثف للمقاتلات الأميركية في سماء العراق

تناول الروائي المصري المبدع إحسان عبد القدوس في روايته «الرصاصة لاتزال في جيبي» حقبةً تاريخيةً مهمةً في التقويم السياسي والوجداني العربي، استطاع من خلالها تحقيق فعل البلاغة من حيث الحضور الفصلي، إذ كانت الرواية مؤلّفة من قسمين، قسمها الأول بعنوان... المزيد ←