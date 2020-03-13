آخر تحديث: 2020-03-13 02:23:14
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مسؤول في مطار كربلاء: المقاتلات الأميركية تستهدف مطاراً قيد الإنشاء

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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