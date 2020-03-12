إعلان الطوارىء في نيويورك بسبب كورونا

أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1016 في البلاد مشيرة إلى أن عدد الوفيات قفز بواقع 189 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أي بزيادة نسبتها 23 في المئة.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا وهي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا بالفيروس إلى 15113 حالة بزيادة نسبتها 7ر21 بالمئة.

إلى ذلك أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ان عدد المصابين في ألمانيا ارتفع إلى 2369 مصابا مقارنة بـ 1567 إصابة حتى أمس أي بزيادة 802 إصابة.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 1264 وان عدد الوفيات زاد إلى 36 حالة.

وأعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ في المدينة بسبب انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات في أكبر مدينة أمريكية إلى 95 حالة.

من جهته أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو انه قرر حظر أي تجمع يضم أكثر من 500 شخص بما في ذلك في مسارح برودواي في إجراء جذري يرمي إلى المساعدة في الحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

بدورها دعت هولندا مواطنيها للامتناع عن السفر إلى الولايات المتحدة إلا في حال الضرورة القصوى وقررت إلغاء جميع الفعاليات التي يتجاوز عدد المشاركين فيها 100 شخص بعد تسجيل 614 إصابة حتى الان في هولندا ووفاة 5 أشخاص.

وأعلنت أذربيجان والهند تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا بينما تم اكتشاف ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في روسيا.

وفي الإمارات أعلن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بينما أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة واحدة.

من جهته أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإغلاق المدارس والجامعات والمعاهد في بلاده ابتداء من اليوم إلى نيسان القادم بعد تسجيل ثاني حالة وفاة في البلاد.

وفي أوتاوا أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض الحجر الصحي الطوعي عليه هو وزوجته بعد ان ظهرت عليهما أعراض تشبه الإنفلونزا وخضوعهما لتحليلات فيروس كورونا الجديد.

كما أعلن التلفزيون النرويجي الرسمي اليوم أن ملك وملكة النرويج وأعضاء من الحكومة في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا وأغلقت السلطات النرويجية جميع المدارس في العاصمة أوسلو بسبب المخاوف من انتشار الفيروس.

وفي البرازيل أعلن مكتب الاتصالات التابع للرئاسة البرازيلية أن وزير الاتصالات فابيو واغنغارتن مصاب بفيروس كورونا بعد أن أكد تحليل ثان إصابته.

ورافق واغنغارتن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة ونشر صورة على موقع إنستغرام يظهر فيها واقفا إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان تيدروس أدهانوم غيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية أكد في وقت سابق اليوم أن تفشى فيروس كورونا وباء عالمي يمكن السيطرة عليه اذا عززت الدول إجراءات التصدى له وقال أمام ممثلى الدول الأعضاء في المنظمة في جنيف.

“هذه جائحة يمكن السيطرة عليها.. وهذا يعنى أنك بحاجة إلى مراقبة قوية للعثور على كل حالة وعزلها واختبارها ومعالجتها”.

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