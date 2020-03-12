قصف جوي يستهدف مواقع في بابل العراقية

أعلنت وسائل إعلام عراقية أن “قصفا جويا” استهدف مواقع في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد.

وذكر موقع قناة “السومية نيوز” أن قصفا جويا استهدف مواقع في ناحية جرف الصخر في محافظة بابل وأنه “لم يعرف حجم الخسائر البشرية أو المادية التي خلفها القصف”.

وأشار الموقع إلى “تحليق طيران كثيف في سماء المنطقة”.

في غضون ذلك أشار مسؤولان أمريكيان وفقا لما نقلته وكالة رويترز الى تنفيذ الولايات المتحدة عدوانا في العراق إثر هجوم صاروخي أمس في قاعدة تقع إلى الشمال من بغداد.

وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا أمس مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني وإصابة نحو 12 آخرين من أفراد ما يسمى بـ “قوات التحالف” في هجوم صاروخي على معسكر التاجي بالعاصمة العراقية.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في الخامس من الشهر الأول بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأمريكية ضد مقرات وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.

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