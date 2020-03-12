المدرب معلول: سنبذل أقصى الجهود للوصول إلى مونديال كأس العالم

أكد المدرب الجديد لمنتخب سورية للرجال التونسي نبيل معلول أن كرة القدم السورية تزخر باللاعبين الموهوبين الذين يتمتعون بمهارات فردية جيدة ويمتلكون روحاً معنوية عالية تميزهم عن غيرهم.

وأشار معلول خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه اتحاد كرة القدم في فندق الشيراتون بدمشق بحضور مندوبي وسائل الإعلام المحلية إلى أنه سيعمل مع كادره الجديد بأقصى جهده لتحقيق ما يطمح إليه منتخب سورية بالتأهل إلى المونديال القادم لرسم البسمة على وجوه السوريين وهو حلم ليس بالصعب تحقيقه بوجود اللاعبين الأكفاء.

من جهته بين رئيس اتحاد كرة القدم العميد حاتم الغايب أن التعاقد مع معلول تم بعد اقتراح لجنة المنتخبات وبعد دراسة معمقة لعدد من المدربين وهو اختيار جيد لأن معلول من المدربين المتميزين وهو قادر مع كادره الجديد على توظيف واستثمار قدرات لاعبينا بالشكل الأمثل.

يشار إلى أن معلول درب منتخب تونس ووصل معه إلى كأس العالم في روسيا 2018 ودرب نادي الترجي التونسي ببطولة العالم للأندية في اليابان 2011 وأحرز لقب دوري أبطال إفريقيا مع الترجي 2011 كما درب عدداً من الأندية التونسية والعربية وخلال مسيرته كلاعب لعب للمنتخب التونسي بالفترة من 1982 إلى 1994 وشارك في 75 مباراة دولية ونال لقب أفضل لاعب تونسي في الألعاب الاولمبية 1988 وحصل على ثماني بطولات دوري سبعة منها مع نادي الترجي ولقب واحد مع النادي الإفريقي التونسي.

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