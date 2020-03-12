الأوقاف تدعو إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية منعاً لانتشار الأمراض الوبائية

دعت وزارة الأوقاف إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة منعا لانتشار الأمراض الوبائية كفيروس كورونا وغيرها مؤكدة أن الانضباط المجتمعي بهذه التعليمات يعتبر من أهم الأمور الاحترازية الواجبة علينا جميعا.

وشددت الوزارة في تعميم إلى القائمين على الشعائر الدينية في المساجد تلقت سانا نسخة منه اليوم على ضرورة تجنب أماكن الازدحام ما أمكن والاعتناء بالتعقيم بعد كل اجتماع عام أو اجتماع بمن يشتبه بحالته الصحية وتعقيم المسجد بشكل كامل بما فيه السجاد تعقيما دوريا وخاصة في الصفوف الاولى عقب كل صلاة جماعة وصباح كل يوم جمعة استعدادا لحضور المصلين.

كما دعت إلى وضع عبوات تعقيم اليدين لاستخدامها عند الدخول للمسجد وفي الحمامات والمواضىء والتأكيد على عدم حضور صلاة الجمعة وصلوات الجماعة للمصابين بأعراض الرشح وارتفاع الحرارة والحمات الراشحة وإغلاق المساجد عقب انتهاء الصلاة.

وتتخذ وزارة الصحة إجراءات صارمة بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف التصدي للمرض والاستجابة للحالات المشتبهة وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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