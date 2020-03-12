عودة الكهرباء إلى أبو راسين في ريف الحسكة بعد انقطاع خمسة أشهر

أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة التيار الكهربائي إلى بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي اليوم بعد خمسة أشهر من انقطاعه جراء استهدافها من قبل العدوان التركي.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن الشبكة الكهربائية لمنطقة أبو راسين وما يحيط بها من قرى وتجمعات سكانية تعرضت للاعتداء عدة مرات من قبل قوات النظام التركي منذ عدوانها على ريف المحافظة الشمالي بداية شهر تشرين الأول الماضي.

وأشار عكلة إلى أن الورشات الفنية التابعة لشركة كهرباء الحسكة أجرت صيانات متتابعة للشبكة المذكورة شملت نصب أعمدة جديدة وسحب شبكات كهربائية وربطها بمحطة كهرباء مدينة الدرباسية وتمكنت من إعادة الخدمة الكهربائية إلى الأهالي.

يشار إلى أن العدوان التركي يستهدف بشكل متكرر البنى التحتية في ريف المحافظة الشمالي ولا سيما محطات وشبكات التيار الكهربائي ومنها محطة تل تمر التي تعرضت الشهر الماضي لأضرار نتيجة استهدافها عدة مرات.

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