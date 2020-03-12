الرئاسة البرازيلية: مسؤول برازيلي مصاب بكورونا اجتمع بترامب مؤخراً

أعلنت الرئاسة البرازيلية اليوم أن مسؤولاً حكومياً التقى نهاية الأسبوع المنصرم الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الزيارة التي قام بها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى الولايات المتحدة مصاب بفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن مكتب الرئاسة قوله في بيان إن فابيو واجنغارتن مسؤول الإعلام في مكتب الرئيس خضع لفحص مخبري أثبت إصابته بالفيروس مؤكدة بذلك معلومات صحفية بهذا الخصوص مضيفاً أن “الحكومة البرازيلية سبق أن أبلغت هذه المعلومة إلى السلطات الأميركية حتى تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية”.

وقالت إن السلطات اتخذت كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الرئيس البرازيلي دون أن تعلن ما إذا كان بولسونارو قد خضع للفحص أيضاً.

وحضر فابيو واجنغارتن مأدبة غداء أقامها ترامب لبولسونارو السبت الماضي في فلوريدا.. ونشر على حسابه في تطبيق انستغرام صورة يظهر فيها إلى يسار الرئيس الأميركي.

وفي السياق نفسه ذكرت وكالة اسوشيتد برس نقلاً عن مصادر في مبنى الكابيتول اليوم أنه تم إغلاق المبنى الذي يضم مكاتب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أمام الزوار بشكل مؤقت حتى شهر نيسان على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المصادر أن الإغلاق سيبدأ عند الساعة الخامسة مساء اليوم وسيسمح فقط لأعضاء الكونغرس وموظفي الكابيتول والمشرعين والمساعدين والصحفيين بدخول المباني بينما سيمنع الجمهور من الدخول “بدافع القلق على صحة وسلامة موظفي الكونغرس والزوار”.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ألف إصابة أكثرها في واشنطن حيث بلغ عدد الإصابات 373 وفق إحصاءات السلطات الفيدرالية والمحلية.

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