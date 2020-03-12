القبض على مروج ومصادرة 3 كيلوغرامات حشيش مخدر

ألقى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق القبض على شخص في بلدة عين منين وصادر كمية 3 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه إلى أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة في ريف دمشق ورصد تحركات المذكور قام فرع مكافحة المخدرات في دمشق بإلقاء القبض عليه في بلدة “عين منين ” بريف دمشق.

ولفتت الوزارة إلى أنه عند تفتيش المذكور عثر بحوزته على كمية ثلاثة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر وميزان إلكتروني وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة معه لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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