الرياح تتسبب انقطاع الكهرباء في السويداء

تسببت الرياح الشديدة المصاحبة لحالة عدم الاستقرار الجوي التي بدأت تشهدها محافظة السويداء منذ ساعات المساء بحدوث انقطاعات متكررة بالتيار الكهربائي في مختلف مناطق المحافظة.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار مدير الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس نضال نوفل إلى أن الرياح الشديدة تتلاعب بخطوط التوتر المتوسط الهوائية ما يؤدي إلى فصل بعضها أحيانا ومن ثم عودتها وفقاً لحركة الرياح.

ولفت المهندس نوفل إلى أن ورش الشركة في حالة جاهزية للتعامل مع أي أعطال قد تحدث نتيجة الحالة الجوية السائدة.

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