الصحة العالمية: كورونا وباء عالمي يمكن السيطرة عليه

أكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا وباء عالمي يمكن السيطرة عليه إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وقال غيبريسوس أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة في جنيف هذه جائحة يمكن السيطرة عليها.. وهذا يعني أنك بحاجة إلى مراقبة قوية للعثور على كل حالة وعزلها واختبارها ومعالجتها”.

وأضاف إنه على كل بلد اعتماد “نهج شامل يتكيف مع وضعه” داعياً إلى “إيجاد توازن عادل بين حماية الصحة وتجنب إحداث بلبلة اقتصادية واجتماعية واحترام حقوق الإنسان”.

وفي سياق متصل أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي السيطرة على “الموجة العاصفة” لفيروس كورونا المستجد في محافظتي قم وجيلان فيما أعلن المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي اليوم تعافي 3276 مصاباً بالمرض.

وأوضح جهانبور أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 429 والإصابات 10075 مصاباً مشيراً إلى أن هناك تراجعاً ملحوظاً في عدد المصابين في محافظات مثل جيلان التي كانت موبوءة بالفيروس.

إلى ذلك دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صندوق النقد الدولي إلى توفير إمكانية حصول إيران على تسهيلات خارجية لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار ظريف إلى أن البنك المركزي الإيراني طلب الوصول سريعاً لمثل هذه التسهيلات وأضاف أنه “على صندوق النقد الدولي الالتزام بقراراته والوقوف في الطرف الصائب من التاريخ والتصرف بمسؤولية”.

من جانب آخر توقع زونغ نانشان أحد كبار مستشاري الصحة للحكومة الصينية أن ينتهي وباء كورونا بحلول حزيران المقبل في حال قامت الدول باتخاذ إجراءات مماثلة لما قامت به بكين.

وسجلت الصين أقل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء إعلانها بشكل يومي عن حالات العدوى قبل سبعة أسابيع وذلك بحسب إحصاءات رسمية نشرت اليوم وأشارت إلى أنه تم تسجيل 11 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفيما يخص دول العالم سجلت الجزائر أول وفاة لديها جراء فيروس كورونا المستجد وفق بيان لوزارة الصحة اليوم.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة على الأراضي الجزائرية إلى 42.

وأعلنت إسبانيا أيضاً عن ارتفاع حصيلة فيروس كورونا المستجد إلى نحو 3 آلاف إصابة بينها 84 وفاة في حين أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم تأجيل كل مباريات الدرجتين الأولى والثانية في الجولتين المقبلتين على الأقل بسبب مخاوف انتشار وباء فيروس كورونا.

وكان من المفترض إقامة الجولتين المقبلتين في الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا دون مشجعين بناء على نصيحة وزارة الصحة.

وأعلنت الرابطة أنها اتخذت قرار التأجيل بعدما وضع نادي ريال مدريد فريق كرة القدم وكذلك فريق كرة السلة في الحجر الصحي عقب إصابة أحد لاعبي كرة السلة بالفيروس في وقت سابق.

وسجلت حكومة جنوب إفريقيا اليوم أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 حالة.

وأعلنت بولندا عن أول وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدنمارك إلى 614 بعد تسجيل 100 حالة جديدة.

من جهته توقع مايك بنس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم حدوث آلاف الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة فيما يسعى المسؤولون إلى توسيع نطاق الفحوص الطبية.

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