الخارجية الفلسطينية: انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المقدسات تأتي ضمن “صفقة القرن”
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتواصلة بحق المقدسات الفلسطينية وخاصة المسجد الأقصى المبارك تأتي ضمن تنفيذ “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن اقتحامات المستوطنين الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال تشكل اعتداء صارخا على حرمته في محاولة لفرض أمر واقع لتهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.
وطالبت الخارجية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته وخاصة المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات الاحتلال والعمل على محاسبة المسؤولين عنها.