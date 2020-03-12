مباحثات سورية كوبية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

بحث سفير سورية لدى كوبا الدكتور إدريس ميا ورئيس غرفة التجارة الكوبية أنطونيو كاريكارت اليوم سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وشدد كاريكارت خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة التجارة الكوبية في العاصمة هافانا على أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين كوبا وسورية لترتقي إلى مستوى علاقاتهما السياسية المميزة وخصوصاً أن البلدين تربطهما علاقات صداقة قوية وتاريخية.

بدوره أكد ميا على إرادة البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يتعرض فيها البلدان إلى إجراءات اقتصادية قسرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رئيس الوكالة الكوبية الرسمية للأنباء “برنسا لاتينا” لويس انريكى غونزاليس أكد مؤخراً أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين سورية وكوبا في ظل الهجمة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها كلا البلدين.

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