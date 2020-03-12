آخر تحديث: 2020-03-12 12:39:10
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مراسل الأخبار في الحسكة: انباء عن قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي نتيجة انفجار سيارة مفخخة على حاجز لهم في بلدة تل حلف بريف رأس العين

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التصنيفات: آخر الأخبار

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