مراسل الأخبار في الحسكة: انباء عن قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي نتيجة انفجار سيارة مفخخة على حاجز لهم في بلدة تل حلف بريف رأس العين

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 18 رجب 1441 الموافق لـ 12 آذار 2020
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العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية
مسرّبة وثائق ويكيليكس تحاول الانتحار خوفاً من التعذيب
مندوب إيران مساعداً لرئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
القبض على مسلحين اثنين في لبنان
الأمم المتحدة تدعو جميع الحكومات لتعزيز مكافحتها لكورونا
دبلوماسي أوروبي يكذّب ترامب: لا تنسيق مع الاتحاد بشأن حظر السفر
الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين في الضفة
خبير هندي: أردوغان يدعم الإرهابيين بتشجيع من الغرب
ترامب يعلق الرحلات القادمة من أوروبا بسبب كورونا
برلماني تشيكي: قوات النظام التركي تلقت ضربات موجعة على يد الجيش السوري
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قرية عينابوس جنوب نابلس
اللجنة القضائية العليا للانتخابات تقفل باب الترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث بـ 8735 مرشحاً
صباغ: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحتاج إلى تغيير نهجها وتأكيد حياديتها واستقلالها وموضوعيتها
مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني وإصابة 12 آخرين بهجوم صاروخي في العراق
عدوان جوي جنوب شرق البوكمال في ريف دير الزور