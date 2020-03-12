العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي، اليوم، خرقه الأجواء اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان: إن ست طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي ومن فوق بلدة كفركلا وصولاً حتى شكا وفوق البحر بين شكا والناقورة وصولاً إلى كل المناطق اللبنانية ثم غادرت جميعها باتجاه الأراضي المحتلة.

وخرقت أربع طائرات حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية أمس في نطاق استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

طباعة