دبلوماسي أوروبي يكذّب ترامب: لا تنسيق مع الاتحاد بشأن حظر السفر

أكد دبلوماسي أوروبي أن الولايات المتحدة لم تنسق مع المسؤولين الأوروبيين بشأن حظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القرار الليلة الماضية.

ونقلت “رويترز” عن الدبلوماسي قوله ترامب قال في خطاب بثه التلفزيون: إن حكومته كانت على اتصال مستمر مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن حظر السفر مدة 30 يوماً لكن مسؤولي التكتل لم يتلقوا إخطاراً او تنسيقاً بشأن القرار قبل إعلانه مثلما زعم.

وأعلن ترامب تعليق السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة باستثناء بريطانيا مدة 30 يوماً بعد الانتقادات اللاذعة لسياساته التي حدت من قدرة الولايات المتحدة على مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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