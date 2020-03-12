القبض على مسلحين اثنين في لبنان

ألقى الجيش اللبناني القبض على مسلحين اثنين قاما بإطلاق النار في أحد شوارع مدينة طرابلس شمال لبنان.

وقالت قيادة الجيش في بيان اليوم: إن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في محلة القبة بطرابلس مسلحين اثنين لمشاركتهما مع آخرين بإطلاق نار من أسلحة حربية ما أدى إلى إصابة عدد من السيارات التي كانت مركونة في المحلة.

وأشار البيان إلى أنه لدى مداهمة منازل مطلقي النار تم ضبط جهاز لاسلكي وسلاح حربي، لافتاً إلى أنه تمت المباشرة بالتحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

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