مسرّبة وثائق ويكيليكس تحاول الانتحار خوفاً من التعذيب

دفعت المخاوف من تعرضها للأذى والتعذيب المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية الأميركية تشيلسي مانينغ إلى محاولة الانتحار قبل يومين من جلسة مقررة للاستماع إليها حول رفضها المثول أمام هيئة محلفين سرية كبرى.

وذكر موقع “سبارو برودجكت” الإخباري الذي يدافع عن قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية أن تشيلسي نقلت إلى أحد المستشفيات، مشيراً إلى أنها لاتزال متشبثة برفضها المشاركة في جلسة سرية لهيئة محلفين كبرى ترى أنها قد تعرضها لسوء معاملة.

وسلمت تشيلسي أكثر من 700 ألف وثيقة سرية إلى ويكيليكس تكشف عمليات إخفاء لجرائم حرب محتملة وبرقيات سرية أميركية متبادلة مع دول أخرى وحكم عليها عام 2013 بالسجن مدة 35 عاماً لكن أطلق سراحها في أيار 2017 بعد تخفيف عقوبتها وحكم عليها بالسجن، مجدداً في أيار العام الماضي لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تتعلق بموقع ويكيليكس.

وقالت تشيلسي في رسالة إلى محكمة فدرالية في فيرجينيا العام الماضي: أرفض هيئة المحلفين الكبرى هذه باعتبارها وسيلة لإخافة الصحفيين والناشرين الذين يخدمون قضية مهمة للصالح العام، مؤكدة أنها أجابت على جميع الأسئلة حول مشاركتها في ويكيليكس منذ سنوات.

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