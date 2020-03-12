تراجع حالات الإصابة بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم، تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة جديدة في البر الرئيسي الصيني في تراجع ملحوظ لحدة انتشار المرض في الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن اللجنة قولها: من بين حالات الوفاة كانت 10 في مقاطعة هوبي وواحدة في مقاطعة شنشي، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن 33 حالة جديدة مشتبها فيها، مضيفة: إن 1318 شخصاً غادروا المستشفى بعد شفائهم في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة بمقدار 235 حالة ليصل إلى 4257 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 80793 بنهاية يوم أمس بما في ذلك 14831 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاج و62793 مريضاً خرجوا من المستشفى بعد الشفاء و3169 شخصاً توفوا بسبب المرض.

وتم الإبلاغ عن ست حالات وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني من بينها ثلاث حالات في مقاطعة قوانغ دونغ وحالتان في مقاطعة قانسو وواحدة في مقاطعة خنان ليكون اجمالي الحالات الوافدة بنهاية يوم أمس 85 حالة حسبما ذكرت اللجنة.

كما تم الإبلاغ عن 129 حالة مؤكدة بما في ذلك ثلاث حالات وفاة في منطقة هونغ كونغ و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو و48 في تايوان بما في ذلك

وفاة واحدة وخرج 67 مريضا في هونغ كونغ و10 في ماكاو و17 في تايوان من المستشفى بعد شفائهم.

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