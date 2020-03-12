الأمم المتحدة تدعو جميع الحكومات لتعزيز مكافحتها لكورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كل الدول إلى تعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد إذا ما أرادت الحصول على فرصة لوضع حد لتفشي المرض.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غوتيريس قوله في بيان إن: الإعلان اليوم عن جائحة هو دعوة للتحرك موجهة للجميع في كل مكان.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: لا نزال قادرين على تغيير مسار هذه الجائحة لكن ذلك يتطلب التصدي لعدم التحرك، داعياً كل الحكومات إلى التحرك وتعزيز جهودها فوراً، موضحاً العلم يقول إن أجرت الدول الكشف والفحص والعلاج والعزل والتعقب وقامت بتعبئة شعبية من أجل التصدي يمكننا قطع أشواط في تخفيف انتقال العدوى.

وشدد غوتيريس على أن الإعلان عن جائحة هو أيضاً دعوة للاضطلاع بالمسؤولية والتضامن ولاتحاد الأمم والشعوب.. في الوقت الذي نكافح فيه الفيروس لا يمكن أن نسمح بتفشي الخوف.

وبعدما أكد تضامنه مع عائلات المتوفين من جراء الفيروس قال الأمين العام: علينا أن نبدي تضامنا مع الأكثر ضعفا مع المسنين والمرضى ومن ليست لديهم رعاية صحية يعتمدون عليها ومن هم عند حافة الفقر.

ويأتي نداء غوتيريس بعيد نداء مماثل أطلقته منظمة الصحة العالمية التي باتت تعتبر”كوفيد 19″ جائحة مبدية قلقها إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة في العالم.

وعلى خلفية جائحة كورونا قرر مجلس الأمن الدولي الحد من اجتماعاته في الشهر الحالي بعدما كانت الأمم المتحدة قد أرجأت لقاءات كبرى كانت مقررة في شهري آذار ونيسان المقبل.

يشار إلى أن أكثر من 118 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على صعيد العالم فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 4290 وانتشر الفيروس في 114 دولة حسب منظمة الصحة العالمية.

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