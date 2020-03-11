الأرصاد: منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة

تتأثر البلاد خلال يوم غد بمنخفض جوي شديد الفعالية يبدأ تأثيره من المنطقة الجنوبية ترافقه رياح شديدة تصل سرعتها إلى 85 كيلومتر في الساعة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية مترافقة مع هطول البرد في بعض الأحيان .

وبين المتنبىء الجوي جعفر يوسف في تصريح لسانا أن الأجواء ستكون مستقرة طيلة نهار يوم غد في أغلب المناطق مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بحوالي من 5 إلى 8 درجات مئوية بحيث يبقى الجو بين الصحو والغائم بشكل عام ليتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر مع بدء تأثير المنخفض الجوي المتكامل العناصر وشديد الفعالية.

وقال إن الهطولات المطرية ستكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد في بعض الأحيان محذرا من الأجواء السديمية يومي غد وبعد غد ولاسيما في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية نتيجة سرعة الرياح والأتربة المثارة ومن السيول ولاسيما في المنطقة الساحلية يوم الجمعة بسبب غزارة الأمطار .

وأوضح يوسف أن ذروة المنخفض ستكون يوم الجمعة ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم السبت ليبدأ الجو بالتحسن والاستقرار بشكل تدريجي حتى صباح يوم الأحد.

وفيما يتعلق بما يروج وينشر عما أسموه بـ “منخفض التنين” الذي سيضرب 8 دول بينها سورية بين خبير الأرصاد الجوية أن فعالية المنخفض في سورية ستكون أقل من فعاليته في مصر والأردن وفلسطين ولبنان والعراق بحيث سيكون تأثيره أقل من تلك الدول مبينا أن مثل هذه الفعاليات حدثت سابقا في سورية.

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