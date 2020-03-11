الكونغرس يصدق على قرار يحد من صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران

صدق الكونغرس الأمريكي اليوم على قرار يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب على إيران.

وذكرت وكالة “ا ف ب” أن مجلس النواب الأمريكي صدق على القرار بأغلبية 227 صوتا مقابل 186 لينضم إلى مجلس الشيوخ في دعم النص الذي يمنع أي عمل عسكري ضد إيران دون طرحه على التصويت في الكونغرس.

وبامكان ترامب استخدام “حق نقض” هذا القرار ولن يكون باستطاعة المشرعين الديمقراطيين المتحالفين مع بعض الجمهوريين المشككين بجدوى الحلول العسكرية إلغاء فيتو الرئيس الأمريكي لافتقارهم إلى الأصوات المطلوبة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي بدأ في 13 من الشهر الفائت مناقشة مشروع قرار يحد من صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران.

يذكر أن مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون أقر في كانون الثاني الماضي نسخته الخاصة من هذا القرار وذلك بعد إقدام إدارة ترامب

على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني وما تبع ذلك من رد صاروخي إيراني على قاعدة عين الأسد في العراق حيث تنتشر قوات أميركية وما خلفه من خسائر وإصابات في صفوف هذه القوات.

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