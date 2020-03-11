235 مليار دولار عجز الميزانية الأمريكية في شباط الماضي

سجلت الحكومة الأمريكية عجزاً قدره 235 مليار دولار في الميزانية في شباط الماضي.

ونقلت رويترز عن وزارة الخزانة قولها في بيان إن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا قدره 235 بينما بلغ عجز الميزانية في الشهر نفسه من العام الماضي 234 مليار دولار.

وبلغ إجمالي المصروفات في شباط 423 مليار دولار بزيادة 5 في المئة عن الشهر نفسه من 2019 بينما ارتفعت الإيرادات 12 في المئة إلى 188 مليار دولار.

وبلغ إجمالي العجز في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 625 مليار دولار مقارنة مع 544 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

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